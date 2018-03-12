Умер Олег Табаков: где и когда похоронят артиста [ Редактировать ]
12 марта в Москве после продолжительной болезни ушел из жизни известный актер Олег Табаков. Народного артиста СССР похоронят 15 марта на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, передают российские СМИ.
"Прощание пройдет 15 марта, время пока неизвестно. Похороны пройдут также 15 марта на Новодевичьем кладбище", - сообщили в театре.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте отметил, что решение о захоронении артиста в этом месте принято по просьбе его супруги, представителей театрального сообщества и Министра культуры.
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