В Украине денежные купюры заменят монетами [ Редактировать ]
Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.
"14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - сообщается на сайте НБУ.
По информации регулятора, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.
Нацбанк напомнил, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.
Напомним, что в Украине появилась новая монета.
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