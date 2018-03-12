Европейский союз готов дать Украине один миллиард евро финансовой помощи. Об этом Федерика Могерини заявила на встрече с премьером Владимиром Гройсманом.

Она отметила прогресс в проведении реформ. И предложила программу макроэкономического кредитования для их усиления.

Напомним, в 2015 году Киев и Брюссель заключили соглашение о поддержке на сумму почти 2 миллиарда евро. За это время Киев получил два транша. Третий транш в размере 600 миллионов евро ЕС отправлять не стал, так как Украина не выполнила условия, согласованные с Евросоюзом.

"Всі умови будуть визначені саме Єврокомісією. Є певний набір рішень, які необхідні для того, щоб отримати цю підтримку. Ця підтримка має бути і може бути спрямована в бюджет країни, але є певні умови які країні треба виконати для того, щоб отримати цей ресурс. Зараз ми спільно з Європейською комісією над цим питанням працюємо", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

"В прошлую пятницу, в ответ на запрос украинских властей, Еврокомиссия предложила программу макрофинансовой помощи от ЕС в размере до 1 миллиарда евро, чтобы поддержать экономическую стабилизацию и структурные реформы в Украине. То есть это дружба не на словах, а в конкретных действиях", - заявила Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.