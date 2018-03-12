В Черкассах начался заочный процесс над командиром луганского "Беркута" [ Редактировать ]
В Черкассах начался заочный процесс в деле командира луганского "Беркута" Валерия Костенко. Четыре года назад его подразделение жестоко разогнало митинг евромайдановцев. Тогда десятки людей получили тяжелые травмы.
Где обвиняемый, и что ему грозит - выяснял Станислав Кухарчук.
После трех с половиной лет расследования дела о разгоне митинга возле Черкасской обладминистрации - суд приступил к рассмотрению по существу. Олег Собченко - один из тех, кого бойцы "Беркута" не только избили, но и жестоко издевались над ним в автозаке.
Мужчина уверен - разгон майдановцев в ночь на 27 января 14 года был спланированной операцией:
"- Я думаю, що команди їм всі були дані на зачистку раніше".
Олег Собченко попал в больницу только после допроса в райотделе милиции. Его привезли со множественными побоями, переломом голеностопа и лобной кости. Вот так выглядело тогда приемное отделение третьей городской больницы Черкасс. Людей везли десятками. В ту ночь под горячую руку "блюстителей порядка" попали даже случайные прохожие и журналисты.
Зачистку проводил "Беркут" из Луганска - это уже официально установили следователи.
Вот это подразделение спустя три года почти в полном составе на награждении россиян, помогающих силовикам так называемой ЛНР. Их командир Валерий Костенко теперь командует ОМОНом у боевиков и в интервью местным каналам ни о чем не сожалеет.
"По приезду сюда мы уже понимали, что нас, меня и мой личный состав в покое не оставят. Поэтому разделения не было и решение было принято однозначно", - заявляет Валерий Костенко, бывший командир спецподразделения "Беркут".
Журналист Виталий Латышев познакомился с Валерием Костенко в ночь разгона. Тот - приказал ему убрать камеру, а потом - лично задерживал. Виталий хорошо рассмотрел погоны полковника и пригрозил, что будет жаловаться.
"Мене реально врятувало те, що полковник "Беркута" тут точно один, кажу… інші не скажуть хто їх затримував, а я точно скажу, що мене полковник затримав", - заявил Виталий Латышев, журналист.
В деле о превышении Валерием Костенко служебных полномочий и препятствовании журналистской деятельности - пятеро потерпевших, хотя на самом деле - их в разы больше, говорит прокурор. Вот только найти всех - так и не удалось. Затянулось рассмотрение дела еще и потому, что судьи почти год тормозили процесс.
"Вказане кримінальне провадження потрапляло до різних суддів, відповідно вони заявляли собі самовідводи, переносились судові засідання. У зв'язку з цим і такий тривалий проміжок часу", - говорит Елена Якушина, процессуальный прокурор.
В том, что Костенко получит срок, пусть и заочно, обвинитель уверена - доказательств преступления достаточно.
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