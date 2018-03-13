Биткоин: цена криптовалюты снова упала [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после непродолжительного повышения снова опустилась. За сутки биткоин потерял 4%. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит $9 228,95
Капитализация криптовалюты - $156 113 688 068
Стоимость других популярных криптовалют также снизилась:
Ethereum $699,37
Ripple $0,802282
Bitcoin Cash $1 056,99
Litecoin $178,88
Ранее podrobnosti.ua сообщали о падении мировых цен на нефть.
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