Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, после непродолжительного повышения снова опустилась. За сутки биткоин потерял 4%. Об этом сообщает Coinmarketcap.

Так, один биткоин стоит $9 228,95

Капитализация криптовалюты - $156 113 688 068

Стоимость других популярных криптовалют также снизилась:

Ethereum $699,37

Ripple $0,802282

Bitcoin Cash $1 056,99

Litecoin $178,88



Ранее podrobnosti.ua сообщали о падении мировых цен на нефть.