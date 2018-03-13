Після сильних злив історичний центр Венеції опинився під водою [ Редактировать ]
Венеція пішла під воду після сильних злив. Затопило третину історичного центру міста. У мерії заявили, що вода піднялася майже на 2 метри, щоправда, за деякий час почала спадати.
Для перехожих поставили спеціальні пішохідні містки. Про потерпілих чи руйнування не повідомляють.
по теме
Киеву угрожают масштабные паводки - эксперты
Киев может затопить уже в ближайшие дни, - прогнозируют в Государственном агентстве водных ресурсов. Опасность наводнения возникла из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город на прошлой неделе.
Итальянский жандарм зверски расстрелял жену и дочерей
Итальянский карабинер серьезно ранил свою супругу и расправился с дочерьми в городе Чистерна-Ди-Латина (неподалеку от Рима).
На Индонезию обрушились сильные наводнения, есть жертвы
На острове Ява (Индонезия) из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, погибли люди.
У Франції на 91 році пішов із життя відомий дизайнер Юбер Живанші
Найвідомішим зразком елегантного стилю від Живанші вважають сукню героїні Одрі Гепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані".
У США 17-річний підліток загинув від вибуху поштової посилки
Бомбу, замасковану під поштовий пакунок, доставили на поріг житлового будинку.
Жителі Дніпра оголосили бойкот комунальним тарифам
Платіжки, де вказані цифри подекуди і вп'ятеро більші, почали надходити - від початку року. Люди кажуть - змушені платити за послуги, яких не отримують. Приміром, за ліфт, якого у будинку немає, за гарячу воду, яку давно відрізали, і навіть преміювати керівника комунального підприємства - з власної кишені.