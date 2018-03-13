Після сильних злив історичний центр Венеції опинився під водою

Венеція пішла під воду після сильних злив. Затопило третину історичного центру міста. У мерії заявили, що вода піднялася майже на 2 метри, щоправда, за деякий час почала спадати.

Для перехожих поставили спеціальні пішохідні містки. Про потерпілих чи руйнування не повідомляють.