Петро Порошенко пропонує спорядити на Донбас другу місію послів [ Редактировать ]
Спорядити на Донбас другу місію послів із питань політичної безпеки - пропонує Президент України. Про це йшлося на зустрічі Петра Порошенка з віце-президентом Єврокомісії - Федерікою Могеріні. Глава держави нагадав, що перша делегація відвідала окуповані території три роки тому. І тепер має знову оцінити ситуацію в регіоні.
Обговорили також можливість введення миротворчої місії ООН. Петро Порошенко сподівається, що Брюссель нарешті визнає Росію агресором і надасть Україні оборонне озброєння.
"Твердо переконаний, що через чотири роки російської агресії проти України вже настав час для Європейського союзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
"Щодо миротворчої місії, то, безумовно, ми працюємо з ООН через країни-члени ЄС і з нашими міжнародними партнерами, щоб кожен крок був настільки ефективний, наскільки це можливо, і був спрямований на повне впровадження Мінських угод", - підкреслила Федеріка Могеріні, Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки.
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