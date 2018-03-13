На Прикарпатті не вистачає грошей на зарплати бюджетникам. За словами місцевої влади, найгірша ситуація у новостворених об'єднаних територіальних громадах. Там без зарплат можуть залишитися всі технічні працівники навчальних закладів. У чому причина - з'ясовували наші кореспонденти.

Фінансові труднощі в Тлумацькій об'єднаній територіальній громаді - від початку року. Чиновники міськради підрахували - їм не вистачає понад мільйона гривень на зарплати педагогам.

"Станом на перше лютого нестача освітньої субвенції по зарплаті педагогічним працівникам становить 540 тисяч. І це йде в наростаючому підсумку. За лютий нам не вистачить більше мільйона", - говорить Наталія Мандар, начальник відділу освіти, молодіжної політики та спорту Тлумацької міської ОТГ.

Субвенції від держави на зарплати педагогам - кажуть у відділі освіти - не вистачає. Наприклад, аванс за лютий виплатили, використовуючи гроші, передбачені на березень. А ось зарплати техпрацівникам, які фінансуються лише з місцевого бюджету - платити нічим.

"Йде зарплата викладача, з них знімається ПДФО і на основі цього ПДФО, ми платимо зарплату технічним працівникам і працівникам навчально-виховних комплексів по селах", - розповідає Роман Круховський, голова Тлумацької міської ОТГ.

Такі зміни у фінансуванні - в міськраді називають вимушеним кроком, оскільки власних надходжень до бюджету бракує. Аби погасити всі борги, місцеві чиновники були змушені взяти кредит - понад п'ять мільйонів гривень.

"Ті гроші, які ми відкладали на ті об'єкти які ми запланували в нас зробити - на ремонт дороги, чи на спортивний майданчик - ми їх зараз виплачуємо оту заборгованість яка була за 2017 рік, і та, яка нам не вистачає у 18 році", - говорить Роман Круховський, голова Тлумацької міської ОТГ.

У Тлумацькій ОТГ не виключають, що невдовзі доведеться брати кредит знову. Адже за розрахунками, до кінця року тільки на зарплату вчителям не вистачатиме близько 11 мільйонів гривень. Схожа ситуація і в інших територіальних громадах - кажуть в Івано-Франківській облраді. У гірських районах техпрацівники днями отримали зарплату лише за січень. А загальна заборгованість по області вже перевищила 30 мільйонів.

"У нас минулого року заборгованість почала виникати десь в червні, в цьому році - починаючи з лютого місяця не мають чим платити заробітну плату", - говорить Микола Палійчук, голова бюджетної комісії Івано-Франківської обласної ради.

Депутати облради вже звернулися до уряду та нардепів з проханням збільшити фінансування.