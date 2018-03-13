Погода в Украине: страну ждет "морозный реванш" [ Редактировать ]
В ближайшие дни погоду в Украине будет определять влажный атлантический воздух, который принесет с собой атмосферные фронты. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
На западе, в Одесской, Николаевской, Житомирской Киевской областях пройдут дожди. Также ожидается сильный ветер.
Температура воздуха 13 марта составит +3°+9°, на западе и юге до +14°. В Киеве местами дождь, порывистый ветер. Температура до +6°.
А вот на выходных в Украине существенно похолодает.
С 17-18 марта Украину ждут сложные погодные условия. Температура воздуха понизится до 10°-12° мороза, а на северо-востоке до 12°-16° мороза. А с юго-запада на нас надвигается активный циклон с сильными осадками. Также украинцев ожидает штормовой ветер.
Ранее мы сообщали, что в Киеве глыба льда разбила скульптуру.
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