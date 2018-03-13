13 людей загинули, ще 15 - поранені в аварії у турецькій провінції Османджик. Туристичний автобус, який їхав зі Стамбула у місто Токат, врізався у вантажівку, припарковану на узбіччі і загорівся.

Медики кажуть, дехто із постраждалих у дуже важкому стані. В українському МЗС повідомили - українців серед пасажирів автобусу не було.