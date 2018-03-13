В Кривом Роге военный повесился на дереве [ Редактировать ]
В Кривом Роге тело 19-летнего военнослужащего 11 марта нашли повешенным на дереве.
Об этом сообщает 1tv.kr.ua.
Тело парня, которое висело на дереве рядом с одним из карьеров в Терновском районе, обнаружили местные жители.
Следствие проводит местная полиция. Она направила тело на судмедэкспертизу.
Напомним, в Полтаве повесился военный.
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