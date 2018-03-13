Три раза и все мимо. Нардепы сегодня провалили изменения к закону о работе Государственного бюро расследований. А без этих поправок новый орган, призванный вести дела против высокопоставленных чиновников - не заработает.

Почему голосов не хватило и каким хотят видеть бюро парламентарии. Подробнее в материале.

Уже традицией для этого парламента стало утверждение повестки дня. У депутатов - не хватает голосов на то, чтобы решить - по какому законодательному плану им работать. В БПП хотят утвердить список законов на неделю, в народном фронте - на всю сессию.

"Блок Петра Порошенка підтримує тижневий порядок дений і буде голосувати за нього, ми просимо весь зал обєднатись і підтримати порядок дений. Чому? Тому що в ньому стоять надважливі законопроекти, які стосуються і дипломатичної служби, і ДБР".

"Нам треба приймати законопректи, які невідкладно мають бути розглянуті в цьому залі, і про ДБР, і про соціальний захист наших вояків в АТО, і багато-багато інших питань, тому - годі займатися поілтиканством. Тому закликаю всіх проголосувати порядок дений всієї сесії".

"Ми неодноразовно акцентуєм увагу, шо цей парламент вичерпав свої можливості, немає навіть коаліції 226 голосів щоб вони самі за себе проголосували, тому питання риторичне - скільки це все ше буде тривати?".

Голосов - ни на повестку дня недели, ни сессии - в зале не хватает.

"Ставлю останню пропозицію - затвердити на день порядок дений", - говорит Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

В итоге, после нескольких провальных голосований - план на эту неделю - всю же утвердили, и принялись за повестку дня. Одна из главных тем - законопроекты о работе Госбюро расследований.

"Слідством щодо високопосадовців повинно займатися ДБР. Для того, щоб ДБР запрацювало, а на сьогоднішній день в ньому працює буквально чотири людини - необхідно запустити процедуру конкурсного добору, тому що у загальній кількості ДБР повинно складатись із 1,5тисячі працівників", - говорит Руслан Сидорович, народный депутат, "Самопомич".

"На сьогоднішній день у країні колапс із проведенням слідства, є закон, який передбачає, що все слідство повинен проводити один орган - ДБР. Цей пакет законопроектів має сприяти тому, щоб ДБР змогло в повну силу запрацювати", - говорит Иван Крулько, народный депутат, "Батькивщина".

В зале три законопроекта - технический, правительственный и авторства нардепов.

"Без прийняття цих змін до закону ДБР в цьому році не зможе ефективно розпочати свою роботу основні новели, які ми пропонуємо - врегулювати питання проведення досудового слідства кримінального провадження, підслідність яких віднесена до ДБР слідчими інших органів", - говорит Наталья Бернацкая, первый замминистра юстиции Украины.

"Ми повністю підтримуємо зміни, які вносить уряд, але доповнюємо тими змінами, які вимагає саме ДБР шо ми пропонуємо - розширити існуючий перелік підрозділів ДБР, які будуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність, по друге - надати право ДБР самостійно здійснювати зняття інформації з телекомунікаційних мереж", - говорит Мустафа Найем, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

Но ни один из документов - не набирает голосов.

"Обговорення, Так? Давайте ще одне коло обговорення, пішли".

"Я думаю, що законопроект пана Палімарчука не знайшов більшості в цьому залі з однієї причини, які зарплати ви понаписували членам Бюро? По 360 тисяч гривень зарплати в місяць", - говорит Олег Ляшко, народный депутат, Радикальная партия.

В итоге все, на что хватило депутатов - так это отправить документы обратно в комитеты - на доработку.

"Законопроект противоречит стандартам и нормам Коснтитуции, например в законопроекте. Есть стандарт о том, что "директором управління та керівником підрозділів центрального апарату ДБР може бути громадянин який, зокрема, має високі моральні якості та бездоганну репутацію." Как мы будем висчитывать чистоту репутации или стандарты морального качества? Где это прописано? Это - законодательный спам", - говорит Борислав Береза, народный депутат, внефракционный.

Как и с повесткой дня, и по закону о работе ГБР, так же фракции спорят и о кадровых вопросах. По плану - в четверг рада должна назначать главу Нацбанка. Но голосование рискует не состояться.

"Народний фронт" підтримує кандидатур Якова Смолія, жодних заперечень в них немає, я думаю, вони підтримують. Єдине, що "Народний фронт" наполягає на іншому порядку - спочатку голосувати омбудсмена, рахункову палату, а після того переходити до голови Нацбанку. Наша позиція - спочатку за Смолія. Я думаю, все буде залежати від того, як ми домовимось з нашими колегами по коаліції стосовно порядку", - говорит Ирина Луценко, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

"Торги завершились, до чогось там доторгувались, наскільки я знаю - там були посади першого заступника Нбу одна фракція вимагала, інша фракція - омбудсмена, тобто йшов банальний торг, ми в цьому участі не приймаємо. Наша позиція - ми не будем голосувати за нового керівника, тому що ми, як опозиційна фракція, не маємо можливості контролювати його роботу, і якщо, не дай боже, звалиться національна валюта, то ми не зможемо на це впливати", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

На то, чтобы договориться, у фракций коалиции есть еще как минимум пару дней. А пока же - избранники перешли к законопроектам об интеллектуальной собственности и переименовании населенных пунктов.