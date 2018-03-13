Новые правила похорон в Украине оказались фейком [ Редактировать ]
Разрешите похоронить. Уже неделю соцсети и украинские СМИ разрывает новость о том, что, с 15 марта вступят в силу поправки в УПУ. Из-за чего, якобы, похоронить любого человека можно будет только с разрешения суда.
Авторство нововведения приписывают нардепу Андрею Лозовому. Но это фейк, утверджает депутат. Его правки касаются лишь осужденных, отбывающих наказания в тюрьмах и обвиняемых в СИЗО. А к похоронам его инициативы никакого отношения не имеют. Юристы же, утверждают, что новвоведения существенно не меняют УПК.
"Моя правка до кримінально процесуального кодексу взагалі не стосується процесу поховання людей. Це на жаль відверта брехня, яку опублікував ряд ЗМІ. Хтось на замовлення, хтось підхопив фейк, на жаль, дуже багато людей притомних розумних підхопили повірили в це і пішла така хвиля, на жаль, тому що не розібралися. Всі хто критикує правку її не читали. Моя правка викорінює корупцію в силових органах на місцях. І саме тому така тотальна протидія з боку усіх абсолютно силовиків, щоб її нівелювати", - говорит Андрей Лозовый, народный депутат, "Радикальная партия".
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