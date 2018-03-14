За последние 10 миллиардов лет звездная система практически не изменилась. Фото EurekAlert!

Реликтовую галактику NGC 1277 на расстоянии 220 миллионов световых лет от Земли обнаружили астрономы Университета Ла-Лагуна в Испании.

Ученые изучили NGС 1277 с помощью космического телескопа Hubble. Оказалось, что галактика состоит из старых красных звезд, число которых вдвое превышает количество звезд Млечного Пути, сообщает EurekAlert!.

В то же время NGС 1277 почти в два раза меньше, чем наша галактика. За последние 10 миллиардов лет звездная система практически не изменилась.

По мнению исследователей, в какой-то момент своего развития звездная система перестала собирать вещество из межгалактической среды, необходимое для ее превращения в обычную спиральную галактику.

NGС 1277 окружают шаровые скопления из красных звезд, которые влияют на первоначальную форму галактики. Позже должны были появиться синие шаровые скопления, которые свидетельствуют о поглощении других галактик или столкновения с ними.

В результате притока межзвездного вещества запускаются новые процессы звездообразования. Однако в NGС 1277 голубые звезды почти полностью отсутствуют.

Реликтовая галактика находится недалеко от скопления Персея и перемещается со скоростью около 3 миллионов километров в час, что слишком быстро для притягивания звезд и вещества из других звездных систем.

Кроме того, вблизи центра галактики, где находится одна из самых массивных черных дыр во Вселенной, межзвездный газ слишком горяч для конденсации и образования новых звезд.

Как сообщалось, телескоп Hubble сделал завораживающий снимок слияния двух галактик.