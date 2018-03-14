В Одессе пьяный водитель стрелял из пистолета на полном ходу [ Редактировать ]
В Одессе пьяный мужчина начал стрелять в воздух из пистолета, проезжая по Киевскому району.
"Водитель автомобиля Тойота, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в воздух. Прибыв на место, патрульные задержали 35-летнего правонарушителя", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Обошлось без пострадавших, обстоятельства выясняются.
Ранее в Одессе мужчина открыл огонь из окна.
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