Начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФСУ Евгений Бамбизов предложил внедрить единый казначейский счет для уплаты всех налогов (кроме НДС) крупными плательщиками и полностью возложить их администрирование на Офис.

Подробный проект такого комплексного обслуживания он изложил в своем блоге и заверил, что система может начать работу уже з 1 января - при условии, что работа над внедрением начнется прямо сейчас.

Необходимость работы в этом направлении он обосновал тем, что это ощутимо облегчит плательщикам процедуру уплаты налогов: по его словам, сейчас 1364 предприятия совокупно подают более 27 тысяч отчетов в более чем 741 неосновное место учета.

Кроме того, напомнил он, внедрение единого казначейского счета было внесено в План мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления госфинансами на 2017-20 годы и в План приоритетных мероприятий правительства на 2017 год.

Все необходимые для реализации проекта действия, включая законодательные изменения и разработку ПО, руководитель Офиса подробно описал в своем блоге. "Мы предлагаем принцип “Один плательщик – один координатор и единый счет", - подытожил он.