В Украине предлагают создать единый казначейский счет для налогов [ Редактировать ]
Начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФСУ Евгений Бамбизов предложил внедрить единый казначейский счет для уплаты всех налогов (кроме НДС) крупными плательщиками и полностью возложить их администрирование на Офис.
Подробный проект такого комплексного обслуживания он изложил в своем блоге и заверил, что система может начать работу уже з 1 января - при условии, что работа над внедрением начнется прямо сейчас.
Необходимость работы в этом направлении он обосновал тем, что это ощутимо облегчит плательщикам процедуру уплаты налогов: по его словам, сейчас 1364 предприятия совокупно подают более 27 тысяч отчетов в более чем 741 неосновное место учета.
Кроме того, напомнил он, внедрение единого казначейского счета было внесено в План мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления госфинансами на 2017-20 годы и в План приоритетных мероприятий правительства на 2017 год.
Все необходимые для реализации проекта действия, включая законодательные изменения и разработку ПО, руководитель Офиса подробно описал в своем блоге. "Мы предлагаем принцип “Один плательщик – один координатор и единый счет", - подытожил он.
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