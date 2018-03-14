Аваков наградил военных орденами и медалями ко Дню Добровольцев [ Редактировать ]
232 добровольца погибли за время войны на Донбассе. Еще 800 - были ранены. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков. Сегодня, день украинского добровольца. Министр наградил орденами и медалями полсотни полицейских и нацгвардейцев.
"Добро - це про вас, воля це про вас. Захист дерєжави це про вас. Пишаюся вами, як і весь народ України. За час АТО загинуло 232 добровольця, 799 получили поранення, я трохи тут пощітав - кожен восьмий чи загинув, чи получив поранення. Це такий от зал встав вийшов і загинув за державу. Два дні тому загинув наш товариш АТО Юрій Ловозкой. Ми почати повинні з того, що вшанувати память наших друзів. Вічна память", - сказал Арсен Аваков.
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