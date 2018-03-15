В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова скончался 20-летний Марк Гудзовский, раненый на Донбассе боец ​​полка Азов. Парень получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи Водяного.Об этом сообщил Национальный корпус в Facebook.

Отмечается, что 20-летний боец ​​с позывным "Упрямый" получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяное. Врачи боролись за его жизнь почти трое суток.

Информацию о смерти добровольца подтвердили в медицинском учреждении, пишет Радио Свобода.

Напомним, что на Донбассе боевики нарушают условия прекращения огня, ранены военные.