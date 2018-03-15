В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец [ Редактировать ]
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова скончался 20-летний Марк Гудзовский, раненый на Донбассе боец полка Азов. Парень получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи Водяного.Об этом сообщил Национальный корпус в Facebook.
Отмечается, что 20-летний боец с позывным "Упрямый" получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяное. Врачи боролись за его жизнь почти трое суток.
Информацию о смерти добровольца подтвердили в медицинском учреждении, пишет Радио Свобода.
Напомним, что на Донбассе боевики нарушают условия прекращения огня, ранены военные.
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