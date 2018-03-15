Маленький Матвійко потребує термінової операції [ Редактировать ]
Нашої з вами допомоги потребує маленький Матвійчик. Йому лише 6 місяців, але майже половину з них - хлопчик бореться із тяжкою недугою. Діагноз лікарів - важкий комбінований імунодефіцит. Єдиний шанс на одужання малюка - трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку. Але вартість такої операції - 120 тисяч доларів. Для рідних Матвійчика - ця сума непідйомна.
Матвій народився здоровою дитиною. Проблеми почалися, коли малюкові було три із половиною місяці. Раптово піднялася температура.
"Викликали лікарів додому і чергового, і нашого сімейного - нічого такого особливого вони не побачили. Сказали, що це щось вірусне. І коли дитина почала рвати - ми зрозуміли, що це вже щось не то, щось серйозніше", - розповідає Ріта, мати Матвія.
Довелося викликати швидку і терміново везти дитину до лікарні. Відтоді встановити діагноз хлопчикові намагалися не в одному медзакладі.
"Нам ставили і сепсис, і менінгіт, і пневмонії. В нас була і реанімація, і штучна вентиляція легень. І в нас почалася підозра на первинний імунодефіцит. Здали аналізи і нам його підтвердили", - розповідає Ріта, мати Матвія.
Зараз разом із мамою він у столичному "Охматдит" під наглядом лікарів. Фахівці кажуть - хвороба Матвійчика вкрай небезпечна.
"Люба інфекція для нього може виявитися фатальною, тому що імунна система дитини не працює. Вона не може відповідати на якісь інфекційні чинники. Він у свої 6 місяців вже переніс сепсис, він переніс пневмонію, він переніс коліт", - говорить Світлана Онисько, лікар вищої категорії, заслужений лікар України клініки "Охматдит".
Єдиний шанс на одужання для дитини - термінова трансплантація кісткового мозку.
"Лікарям вдалося стабілізувати його стан, але це так довго тривати не може, тому що імунна система вичерпується, а нові клітини не виробляються, тому дитині треба негайна допомога - у нього не так багато часу", - розповідає Світлана Онисько, лікар вищої категорії, заслужений лікар України клініки "Охматдит".
Братів і сестер у хлопчика немає, а батьки як донори - не підійшли. Неродинну трансплантацію погодилися зробити в Туреччині. Але рахунок клініки у 120 тисяч доларів для молодих батьків - захмарний. Благодійні фонди поки що теж допомогти не можуть.
"Наразі до кінця ми ніде не прийняті - ні в який благодійний фонд. Вони кажуть, що всюди велика черга, вже є, вже заповнено, тому так. Ми вирішили самі пробувати все", - говорить Юліан, тато Матвія.
Батьки Матвійчика вірять - з допомогою небайдужих їм таки вдасться вилікувати сина. І свої перші кроки він робитиме вдома, а не в лікарняній палаті.
Допомогти Матвійчику можете і ви. Реквізити банківських карт його батьків та контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Також докладну інформацію можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьте байдужими.
Карти ПриватБанку
5168 7573 5879 5245 - гривнева
5168 7573 5879 5138 - валютна
Контактні телефони:
Карпінський Юліан Олегович, тато - 096 440 79 00
Карпінська Ріта Зіновіївна, мама - 098 331 52 09
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