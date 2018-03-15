В Киеве у станции метро произошел пожар (видео) [ Редактировать ]
Фото: из открытых источников
У станции метро Красный Хутор произошел пожар, сообщает "Киев Оперативный".
На строительстве нового дома горит электроподстанция.
На месте работает ГСЧС, полиция и скорая помощь. О пострадавших пока не сообщается.
Напомним, мужчина сгорел заживо в собственном доме.
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