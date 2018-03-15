В Шевченковском районе Киева эвакуируют людей из торгового центра "Квадрат" из-за звонка о минировании. Об этом сообщает "Страна".

Отмечается, что по адресу улица Белорусская, 2а где находится торговый центр "Квадрат", неизвестный сообщил о заминировании.

Сейчас происходит эвакуация людей, на месте работают взрывотехники. Здание торгового центра оцепили сотрудники Нацполиции.

Напомним, в Киеве у станции метро произошел пожар.