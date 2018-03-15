В торговом центре Киева срочно эвакуируют людей [ Редактировать ]
В Шевченковском районе Киева эвакуируют людей из торгового центра "Квадрат" из-за звонка о минировании. Об этом сообщает "Страна".
Отмечается, что по адресу улица Белорусская, 2а где находится торговый центр "Квадрат", неизвестный сообщил о заминировании.
Сейчас происходит эвакуация людей, на месте работают взрывотехники. Здание торгового центра оцепили сотрудники Нацполиции.
Напомним, в Киеве у станции метро произошел пожар.
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