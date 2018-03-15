Верховная Рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины.



Соответствующее предложение №7501 поддержали 247 депутатов на заседании 15 марта.



До этого Смолий уже почти год исполнял обязанности главы НБУ.



Профильный комитет поддержал его кандидатуру, так как уже работал со Смолием в отсутствие Валерии Гонтаревой.

Напомним, 15 марта Гонтареву уволили с поста главы НБУ.