Российская журналистка Дарья Комарова предъявила режиссеру Станиславу Говорухину обвинения в домогательствах.

"В 2012 году я брала интервью в Чебоксарах в рамках предвыборной кампании депутата Госдумы Станислава Говорухина. Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в будущем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить у него", - сообщила журналистка в Facebook.

Она пишет, что отказалась от предложения Говорухина. По словам Комаровой, она сказала, что не заинтересована в такой "сделке".

"После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет", - утверждает Комарова.

Она уточнила, что интервью все же произошло, хотя затея Говорухина испортила Комаровой настроение. Он попросил ее никому не говорить о домогательствах и дал номер телефона. При этом, когда Комарова ему позвонила через несколько недель, чтобы взять комментарий, Говорухин ее даже не вспомнил.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало расследование о том, что один из самых известных голливудских продюсеров оскароносный Харви Вайнштейн на протяжении многих лет домогался актрис.