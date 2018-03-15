Мінекономрозвитку - попередження, Нефьодову - "двійка": промисловці проголосували резолюцію Гройсману [ Редактировать ]
Учасники парламентського круглого столу "Стратегія розвитку промисловості України" прийняли резолюцію з низкою пропозицій до прем’єр-міністра України. Зокрема, роботу Мінекономрозвитку визнали назадовільною, а першого заступника Міністра економіки М.Нефьодова радять відправити у відставку.
"Я мав дуже великі очікування від того, що мені Максим Євгенович передав стратегію розвитку промислового комплексу. Тут 21 сторінка - а що з цього взяти не знаю. Промисловці заявляють про колосальний спад виробництва, 950 тис. емігрантів до Польщі, сировинний експорт 2/3, всього 34% виробничого експорту – це все позитив Міністерству економіки? Мінусів більше. У стратегії немає мети - ми не бачимо, до чого так дійдемо”, - зазначив Перший заступник, в.о. Голови Комітету Верховної̈ Ради України з питань фінансової політики і банківської̈ діяльності Михайло Довбенко.
Парламент же зробив низку суттєвих кроків і заклав фундамент нової промислової політики України. "Напрацьована спільно з виробниками та експертами та багато разів презентована публічно модель промполітики містить цільові індикатори, пріоритети та конкретні інструменти промислового розвитку. На виконання розроблено низку законодавчих ініціатив (енергосервісні контракти (ЕСКО), експортно-кредитне агентство (ЕКА), індустріальні парки (ІП), розстрочка імпортного ПДВ на виробниче обладнання, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, мораторій на експорт лісу-кругляка, підняття вивізного мита на металобрухт, "Купуй українське, плати українцям" та ін.), - пояснив Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. - Але парламент не є виконавчою гілкою влади. Тож не може займатися "переставлянням ніг" уряду і розробкою урядових державних програм. Це роль виконавчої гілки влади".
Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник наголосив на необхідності активізації ролі держави в плануванні економічного зростання галузей та промислових груп. В першу чергу – через публічні закупівлі. Адже 300 млрд грн., що їх потенційно сконцентровано в цій сфері, - це потужний інструмент внутрішнього інвестування.
"Дуже важливо, аби пріоритет в держзакупівлях надавався саме вітчизняним виробникам”, - відзначив він. За його словами, безумовним пріоритетом для економіки України також повинна стати підтримка несировинного експорту. З цією метою ФРУ наполягає на збільшенні бюджетного фінансування Експортно-кредитного агентства до 2 млрд грн.
Позицію промисловців також представив Генеральний директор ТОВ "Смарт-Мерітайм Груп" Василь Федін: "За 4 роки обсяги нашого виробництва впали у 8 разів - з 92 млн доларів до 12 млн доларів. Усі іноземні компанії, не зважаючи на підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, а в нас були тільки європейські замовники, покинули Україну. Україна сьогодні перетворюється у кладовище заводів - оце результати роботи Мінекономіки. Все, що про нашу країну знають у світі - війна. Взяти кредит для машинобудування тут неможливо. Американці, чуючи про цю проблему не вірять - питають, у Вас що немає уряду, міністерства? А як Міністерство відреагувало на ці проблеми? - Ніяк! За стан економіки, який маємо сьогодні, несуть відповідальність конкретні люди. Якщо кадри не в стані виконувати поставлені задачі, їх необхідно замінювати на більш професійні. Ті, які будуть захищати українську промисловість, а не продавати за 30 срібників на користь іноземним компаніям", - зазначив він.
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