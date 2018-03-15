На Волині викрили банду, яка крала паливо з нафтопроводу. Як повідомили в поліції, за три тижні зловмисники відкачали понад 160 тон дизпалива, орієнтовна вартість такого об'єму - чотири мільйони гривень.

Нафтопродукти відкачували просто з трубопроводу - для цього злодії використали дороговартісну спецтехніку та обладнання. До банди входило 25 людей. Аби їх затримати до операції залучили більше сотні правоохорнців. Під час обшуків у бандитів знайшли не лише гроші і пальне, а ще зброю, в тому числі - кулемет.