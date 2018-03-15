На Волині крадії незаконно викачали понад 160 тон нафтопродукту [ Редактировать ]
На Волині викрили банду, яка крала паливо з нафтопроводу. Як повідомили в поліції, за три тижні зловмисники відкачали понад 160 тон дизпалива, орієнтовна вартість такого об'єму - чотири мільйони гривень.
Нафтопродукти відкачували просто з трубопроводу - для цього злодії використали дороговартісну спецтехніку та обладнання. До банди входило 25 людей. Аби їх затримати до операції залучили більше сотні правоохорнців. Під час обшуків у бандитів знайшли не лише гроші і пальне, а ще зброю, в тому числі - кулемет.
по теме
На Закарпатье школьник зарезал друга
14-летний школьник пригласил в гости товарища и ударил его ножом в шею. От полученных травм тот умер на месте.
В Західній Україні викрили розгалужену мережу борделів
Організувала секс-бізнес молода дніпрянка разом із компаньйонкою з Івано-Франківська. На них працювали чотири дівчини-повії. Поліції вдалося не лише затримати усіх секс-працівниць, а й встановити особи клієнтів.
Українські прикордонники перекрили канал постачання контрабандних цигарок (відео)
Тютюном спритник нашпигували паливний бак, передні сидіння та колеса автівки.
Президента-втікача Януковича допитають у режимі відео-конференції
Захист наполягає на відео-допиті ще одного свідка - з Мінська. А для цього знадобиться час. Сторона звинувачення - категорично проти затягування процесу.
В Закарпатській області стався селевий зсув ґрунту
В Закарпатській області на автодорогу обласного значення зійшов селевий потік та кам'яна порода, в мережі Facebook повідомила прес-служба управління ДСНС України в області, передає "УНН".