Гарячі дебати відбулися на засіданні Радбезу ООН вже напередодні. Через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки - Велика Британія звинуватила Росію в порушенні конвенції ООН з використання хімічної зброї. Докладніше - далі в сюжеті.

Справа міжнародного масштабу. Росія знову мусила виправдовуватись перед усім світом. Тон непростої зустрічі Радбезу ООН задав представник Великої Британії. Джонатан Аллен заявив, що Москва приховувала розробку нервово-паралітичної речовини "Новичок", якою отруїли родину агента.

"Четвертого березня зброю, таку страшну, що її заборонено використовувати на війні, застосували в мирному місті моєї країни. Цей безрозсудний вчинок зробили ті, хто зневажає святість людського життя, кому байдуже, хто стане жертвою нападу. Їм навіть байдуже, що сліди злочину можуть вивести на них. Або ж вони помилково вважали, що зможуть їх приховати", - заявив Джонатан Аллен, постійний представник Великої Британії в ООН.

Позицію Британії на Радбезі підтримали Сполучені Штати. Постійний представник Ніккі Гейлі наголосила, Вашингтон теж вважає, що Росія несе відповідальність за напад на двох людей з використанням нервово-паралітичної речовини воєнного/військового класу. Міністр закордонних справ Великої Британії сподівається на подальшу єдність світової спільноти у цій справі.

"Те, що сталося, викликає глобальну відразу. І це дуже важливо. Ми надалі будемо сповіщати наших друзів і союзників. Ми, як комітет націй, мусимо протистояти Росії", - сказав Борис Джонсон, міністр закордонних справ Великої Британії.

Після скандального нападу, Британія вирішила виділити майже 50 мільйонів фунтів стерлінгів Центрові захисту від хімічної зброї. І вдатися до покарання винних. Напередодні 23 російські дипломати отримали наказ за тиждень зібрати речі і залишити територію королівства. Також, Лондон почав шукати альтернативних Росії постачальників газу. Про можливі санкції проти Росії заговорили і у Франції, щоправда для їх застосування, Париж чекає доказів причетності Москви.

"У справи про отруйну речовину "Новачок" Франція, з огляду на серйозні обставини, солідарна з Великою Британією. Напад на російського громадянина, під час якого постраждав британський поліцейський, стався на батьківщині нашого союзника", - сказав Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції.

Росія - традиційно будь-які звинувачення відкидає. Рішення видворити дипломатів називає ворожим і погрожує вдатися до контрзаходів. Так міністр закордонних справ обіцяє вислати з Росії британських дипломатів. На запитання, коли саме, відповів: "Скоро".