14-летний житель поселка Нижняя Апша Закарпатской области у себя дома поссорился с товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте.

Были вызваны медики, но им оставалось лишь сообщить о факте преступления в полицию и засвидетельствовать факт насильственной смерти парня.

Фото с места преступления. НПУ.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Подозреваемый задержан, сообщили в Национальной полиции.

Ранее в Павлограде школьник зарезал соседа и спящего ребенка, а в Киеве на улице зарезали иностранца.