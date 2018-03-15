На Закарпатье школьник зарезал друга [ Редактировать ]
14-летний житель поселка Нижняя Апша Закарпатской области у себя дома поссорился с товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте.
Были вызваны медики, но им оставалось лишь сообщить о факте преступления в полицию и засвидетельствовать факт насильственной смерти парня.
Фото с места преступления. НПУ.
Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Подозреваемый задержан, сообщили в Национальной полиции.
Ранее в Павлограде школьник зарезал соседа и спящего ребенка, а в Киеве на улице зарезали иностранца.
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