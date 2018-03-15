Война на Донбассе: боевики дважды обстреляли украинские позиции [ Редактировать ]
В четверг, 15 марта, боевики нарушили режим тишины на Донбассе, дважды обстреляв украинские позиции. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Боевики российско-оккупационных войск продолжают производить обстрелы позиций украинских защитников, срывая договоренности относительно полного прекращения огня. От начала суток зафиксировано два обстрела позиций сил АТО", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на Луганском направлении боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО неподалеку населенного пункта Луганское, а на Донецком направлении из 82-мм минометов были обстреляны позиции сил АТО вблизи Водяного. В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
Напомним, что на Донбассе военные провели учения
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