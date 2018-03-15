Війна на Донбасі: селище Луганське обстріляли російські окупанти

Український військовий поранений під час обстрілу бойовиків у зоні АТО. Він у лікарні, стан задовільний. Російські найманці і далі порушують режим тиші - за добу пів десятка обстрілів.