Война на Донбассе: боевики нарушили перемирие [ Редактировать ]
Тишина была недолгой. Всего сутки боевики придерживались режима прекращения огня на Донбассе. И сегодня снова ударили по украинским позициям.
Возле посёлка Луганское стреляли из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. А возле Водяного в ход пошли миномёты 82 калибра. К счастью, никто из наших армейцев от этих обстрелов не пострадал.
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