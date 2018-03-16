На Рівненщині головний лікар центральної лікарні погорів на хабарі [ Редактировать ]
На Рівненщині на оборудках із державним майном погорів головний лікар Млинівської центральної лікарні. Медик за хабарі дозволяв приватникам орендувати у лікарні приміщення. Допомагав йому підлеглий юрисконсульт, - повідомили в прокуратурі.
Фігурантів справи ще не затримали. У прокуратурі готуються оголосити їм підозру, а також мають намір усунути обох з посад.
"В цілому, розмір неправомірної вигоди становить 1000 $ США. Кожна посадова особа отримала по 500 $ США за прийняття рішення на користь приватного підприємця. Про виділення частини приміщення лікарні в оренду", - розповідає Тарас Ільящук, заступник прокурора Рівненської області.
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