В Киеве бомж набросился с ножом на девушку с ребенком (видео) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
Мужчина напал с ножом на девушку с ребенком в Киеве возле станции скоростного трамвая "Национальный авиационный университет".
Злоумышленник - мужчина без определенного места жительства - поселился на территории станции. Сотрудники скоростного трамвая станции вызвали частную охрану для того, чтобы те уладили ситуацию с бездомным. Но когда охрана прибыла на станцию, то услышали женский крик.
По словам очевидцев, в переходе мужчина напал с ножом на девушку с ребенком.
Сотрудники охранной фирмы задержали мужчину и вызвали на место происшествия полицию. Никто не пострадал, а сама девушка с ребенком убежали.
Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия.
Как сообщалось, в Фастове женщину искромсали ножом у дверей детсада, в Павлограде школьник зарезал соседа и спящего ребенка, а в Киеве на улице зарезали иностранца.
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