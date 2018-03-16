Мужчина напал с ножом на девушку с ребенком в Киеве возле станции скоростного трамвая "Национальный авиационный университет".

Злоумышленник - мужчина без определенного места жительства - поселился на территории станции. Сотрудники скоростного трамвая станции вызвали частную охрану для того, чтобы те уладили ситуацию с бездомным. Но когда охрана прибыла на станцию, то услышали женский крик.

По словам очевидцев, в переходе мужчина напал с ножом на девушку с ребенком.

Сотрудники охранной фирмы задержали мужчину и вызвали на место происшествия полицию. Никто не пострадал, а сама девушка с ребенком убежали.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Как сообщалось, в Фастове женщину искромсали ножом у дверей детсада, в Павлограде школьник зарезал соседа и спящего ребенка, а в Киеве на улице зарезали иностранца.