Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия намерена выслать британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

При этом он не уточнил, сколько дипломатических работников будет выслано из Москвы, сообщает ВВС.

В среду, 14 марта, премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о том, что Британия вышлет 23 российских дипломатов.

По словам Мэй, Москва не ответила на ее требование объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

Лавров, в свою очередь, ответил, что Москва предъявила британцам все, что было возможно по делу Скрипаля.

Лавров также отметил, что Лондон ничего не сообщает Москве о дочери Сергея Скрипаля Юлии, которая также была отравлена в Солсбери.

"Абсолютно игнорируется наш вопрос о том, а почему не дождаться, когда, я надеюсь, поправится потерпевшая - его дочь, которая, кстати, российская гражданка", - сказал он.

Напомним, США, Великобритания, Франция и Германия сделали совместное заявление по покушению на Скрипаля.