На месте гибели девочки в Святошинском районе нашли предсмертную записку [ Редактировать ]
Правоохранители нашли предсмертную записку на стройплощадке в Киеве, где нашли мертвой 13-летнюю девочку. Об этом сообщаетотдел коммуникации полиции Киева.
"По предварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки. На месте работает следственно-оперативная группа... На месте происшествия также нашли предсмертную записку", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 12:30 в Святошинском районе возле дома на проспекте Победы работники ювенальной превенции нашли мертвой девушку, которую более суток разыскивали как без вести пропавшую.
Напомним, на проспекте Победы в Святошинском районе Киева на территории недостроенного дома нашли тело юной девушки.
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