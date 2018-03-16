Правоохранители нашли предсмертную записку на стройплощадке в Киеве, где нашли мертвой 13-летнюю девочку. Об этом сообщаетотдел коммуникации полиции Киева.

"По предварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки. На месте работает следственно-оперативная группа... На месте происшествия также нашли предсмертную записку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 12:30 в Святошинском районе возле дома на проспекте Победы работники ювенальной превенции нашли мертвой девушку, которую более суток разыскивали как без вести пропавшую.

Напомним, на проспекте Победы в Святошинском районе Киева на территории недостроенного дома нашли тело юной девушки.