В Первомайске Николаевской области нашли тело 63-летней женщины со следами насильственной смерти в нерабочей сточной яме.

Труп обнаружили после того, как председатель квартального комитета сообщила о том, что она обеспокоена исчезновением жительницы их квартала, которую она не видела уже длительное время.

В содеянном преступлении признался 54-летний сожитель покойной. Мужчина рассказал, что употребляя водку со своей женой, между ними возникла очередная ссора, во время которой он ударил ее рукой по голове. От удара женщина упала на пол, а он, не обратив на это внимания, пошел спать.

Проснувшись утром, обнаружил, что женщина уже мертва. Испугавшись содеянного преступления, мужчина спрятал тело покойницы в яму, накрыв ее металлическим люком.

Начато уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть", убийце грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

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