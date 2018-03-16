Народный депутат Виталий Куприй, близкий к Игорю Коломойскому, подтвердил информацию СМИ о том, что он через суды заставлял НАБУ возбуждать расследование против Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Об этом он пишет на странице в сети Facebook, передает "Деловая Столица".

По словам самого депутата, недавно он обратился с заявлением в НАБУ с требованием начать расследование якобы злоупотреблений НКРЭКУ при погашении просроченных долгов предприятий тепловой генерации ГП "Энергорынок" предприятиям тепловой генерации. Однако, как и в ситуации с заявлением о незаконности формулы Роттердам +, НАБУ отказалось открыть дело, после чего народный депутат обратился в суд на бездействие антикоррупционного бюро.

"Как вы уже знаете, по моему заявлению еще год назад НАБУ открыло уголовное производство по формуле формирования цены на уголь Роттердам+. Однако директор НАБУ Артем Сытник тогда решил не расследовать преступления тех, кто ежемесячно присваивает около 1 миллиарда гривен в месяц средств потребителей электроэнергии. Я несколько раз в течение года, в том числе во время личных встреч с Сытником, указывал на необходимость расследования преступления - растрату вверенного имущества (средств потребителей) в особо крупных размерах по статье 191 Уголовного Кодекса, но директор НАБУ отказывался это делать", - пишет Куприй.

7 февраля Соломенский районный суд Киева удовлетворил жалобу народного депутата Виталия Куприя и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать дело, о злоупотреблениях должностными лицами НКРЭКУ при принятии регуляторных решений. Вследствие этого НАБУ было вынуждено возбудить уголовное производство №52018000000000158.

Виталий Куприй входит в руководство партии УКРОП, которая близка к предпринимателю Игорю Коломойскому. Под контролем группы "Приват" находится 90% украинской ферросплавной промышленности - крупнейшего промышленного потребителя электроэнергии в Украине. Ряд решений НКРЭКУ привели к повышению тарифов для промышленности.

Совет Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) на своем заседании 16 марта 2018 года принял решение предоставить ответ на запрос НАБУ в рамках уголовного производства №52018000000000158.

Член Совета ОРЭ, директор по экономике и финансам государственной генерирующей компании "Центрэнерго" Ярослав Помилуйко заявил, что указанные в запросе НАБУ решения НКРЭКУ не противоречат действующему законодательству и аналогичные решения принимались неоднократно в пользу различных участников рынка.