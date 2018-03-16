Чем полезен картофель - эксперты [ Редактировать ]
В составе картофеля имеется большое количество различных соединений, которые оказывают благоприятное воздействие на человеческий организм.
По словам специалистов, польза картофеля несомненна, так как в нем содержится жизненно важная для человека аскорбиновая кислота (витамин С), передает med.vesti.
1 кг сырого картофеля обеспечивает человека 80-100 мг аскорбиновой кислоты. Помимо витамина С в картофеле имеются необходимые для человека витамины В6, В2 и В3.
Благодаря картофелю наш ежедневный рацион обогащается не только витаминами, но и минералами. Приблизительно 70 процентов всех минеральных веществ, содержащихся в картофеле, приходится на долю солей калия, они необходимы человеку для того, чтобы вывести из организма лишнюю жидкость и поваренную соль. Благодаря солям калия обмен веществ поддерживается в норме.
Полезные свойства картофеля уже долгое время используются врачами. Так, с помощью сырого картофельного сока можно улучшить состояние больных, страдающих гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
В картофеле содержатся такие элементы, как фосфор, железо, йод, магний, натрий, кальций, медь, марганец, цинк, кобальт, никель, бор и др.
Картофель имеет большую питательную ценность. В этом овоще содержится большое количество крахмала, который, перевариваясь, превращается в глюкозу. В процессе окисления глюкозы выделяется энергия, которая дает человеку жизненные силы.
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