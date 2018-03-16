Мужчина убил сожительницу совком [ Редактировать ]
15 марта в Липовецком районе Винницкой области во время бытовой ссоры мужчина нанес металлическим совком смертельные травмы головы своей сожительнице. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
16 марта в полицию по линии "102" поступило сообщение от председателя сельского совета с. Лозовата Липовецкого района о том, что в собственном доме с признаками насильственной смерти обнаружена мертвой 58-летняя хозяйка. На место преступления прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи.
Предварительно на месте происшествия установлено, что потерпевшая скончалась в результате травмы головы. Полиция опросила соседей погибшей. Подозрения относительно причастности к убийству женщины упали на ее 48-летнего сожителя. Его оперативники задержали на одной из улиц села. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению, но во время общения с полицейскими признался и показал место, где спрятал орудие убийства – металлический совок.
По словам задержанного, накануне убийства между ним и его сожительницей во время распития спиртных напитков возник бытовой конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов по голове металлическим совком. Чтобы скрыть следы преступления, убрал в доме и спрятал за шкафом орудие убийства.
Мужчина задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение такого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрания ему меры пресечения в виде ареста.
Напомним, сын убил отца вилкой.
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