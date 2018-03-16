В Китае в провинции Сычуань археологи нашли древний город.



Возраст находки оценили в 2 тыс. лет. На предметах древности впервые нашли иероглифы эпохи Хань (202 до н. э - 220 н. э.), передает aspekty.net.

Исследователи древности смогли обнаружить древнейшую находку на территории Чэнду.



Раскопки проводились на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Предварительные подсчеты показали, что возраст найденного раритетного поселения составляет около 2 тыс. лет. Сотрудники Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду подтвердили факт находки руины домов, печей, колодцев, глиняной утвари во время раскопок.



"Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами эпохи династий Западной и Восточной Хань", - сообщили специалисты.

Напомним, в Мексике нашли древний город размером с Манхэттен.