В Китае археологи нашли древний город [ Редактировать ]
В Китае в провинции Сычуань археологи нашли древний город.
Возраст находки оценили в 2 тыс. лет. На предметах древности впервые нашли иероглифы эпохи Хань (202 до н. э - 220 н. э.), передает aspekty.net.
Исследователи древности смогли обнаружить древнейшую находку на территории Чэнду.
Раскопки проводились на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Предварительные подсчеты показали, что возраст найденного раритетного поселения составляет около 2 тыс. лет. Сотрудники Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду подтвердили факт находки руины домов, печей, колодцев, глиняной утвари во время раскопок.
"Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами эпохи династий Западной и Восточной Хань", - сообщили специалисты.
Напомним, в Мексике нашли древний город размером с Манхэттен.
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