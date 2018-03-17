На Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли 10 человек.

Об этом сообщает ABC News.

Вскоре после взлета к северу от Манилы в субботу, 17 марта 2018 года, на дом упал небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились пять человек, в результате чего все они погибли.

Также авария привела к смерти еще пятерых человек на земле, сообщили чиновники. По данным спасательных служб, падение самолета вызвало пожар в жилом доме. В результате возгорания на месте происшествия пострадали еще два человека.

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