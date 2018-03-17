СБУ вернула журналистку российского канала [ Редактировать ]
Сотрудники СБУ принудительно вернули журналистку телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову на территорию России.
Она осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора, говорится на сайте ведомства. Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериалы, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины.
Также, по информации спецслужбы, журналистка готовила информационную провокацию, связанную с освещением выборов президента РФ на территории Украины. Гончаровой объявили о запрете въезда в Украину сроком на три года.
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