В Антарктиде дикие птицы обокрали специалистов из Латвии, передает newsyou.info.

По словам геологов, за их работой нередко следят пернатые, в том числе пингвины.

Но больше всего проблем людям доставляют южнополярные поморники. Этим птицам полюбилась техника для исследований, которую те либо сдвигают с места, либо уносят насовсем.

Однако ученые из Латвии признались, что из-за подобных проделок птиц они не намерены сворачивать свою работу, которая стартовала месяц тому назад, - изучение внутренней структуры местных ледников.

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