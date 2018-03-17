В Антарктиде пингвины украли у геологов технику [ Редактировать ]
В Антарктиде дикие птицы обокрали специалистов из Латвии, передает newsyou.info.
По словам геологов, за их работой нередко следят пернатые, в том числе пингвины.
Но больше всего проблем людям доставляют южнополярные поморники. Этим птицам полюбилась техника для исследований, которую те либо сдвигают с места, либо уносят насовсем.
Однако ученые из Латвии признались, что из-за подобных проделок птиц они не намерены сворачивать свою работу, которая стартовала месяц тому назад, - изучение внутренней структуры местных ледников.
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