В субботу вечером, 17 марта, в Днепровском районе Киева группа неизвестных в масках разгромила продуктовый магазин. Об этом сообщает Информатор.

"Около 21:00 группа из пяти человек спортивного вида, зашли в магазин "Продукты", который находится среди жилых многоэтажек по улице Радужная, 5. Переступив порог торгового зала, молодые люди принялись бить ногами витрины и холодильники с напитками", - говорится в сообщении.

В момент нападения в магазине находился только продавец, она не пострадала.

Владелец магазина утверждает, что это уже второе нападение за последние два месяца. Он предполагает, что это происки конкурентов.

"Почерк нападавших одинаковый. Они все бьют и ломают, но ни чего не забирают. Прошлый погром был 31 января в 21:00", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве в популярном гипермаркете произошла крупная драка.