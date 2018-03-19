"Мені болить Крим" - у четверту річницю анексії Криму у Києві відбувся флешмоб. Учасники акції стали "живим ланцюгом", аби привернути увагу міжнародної спільноти до незаконності виборів на окупованому півострові.

Про те, що їм болить Крим, учасники флешмобу, окрім української, розповідали ще п'ятьма найпоширенішими мовами світу.

"Ми не є якимось політичним об'єднанням, ми просто є студентами, і ми вийшли зараз підтримати таку акцію. Я є українка, і мені справді це болить, і хочеться, щоб люди пам'ятали історію, яка взагалі була пов'язана із Кримом і тому ми тут", - розповідає Христина, студентка.

"Я хочу, щоб Крим був український, тому я думаю, що це пробудить хоч якісь емоції в серцях тих людей, які забрали Крим", - говорить Катерина, студентка

Пенсіонерці Людмилі півострів болить по-своєму. Навесні 2014 вона теж відстоювала територіальну цілісність України, перебуваючи в Криму.

"Я простояла сутки з молоддю в пікеті, під нашою військовою частиною, яка знаходиться в Сімферополі. Сутки йшов дощ. І ми стояли там з молоддю охороняли військову частину. Ми ніч провели, коли до нас приїжджали лякали нас, і козаки і самооборона і військові частини", - розповідає Любов Безкоровайна, пенсіонерка.

Анексія півосторова, як і інші злочини російської та радянської влади в Криму, висвітлені і на тематичних стендах на Майдані.

"Мета, яку ми переслідуємо, це заявити про те, що вибори, так звані вибори в Криму не законні, і що ми підтримуємо кримчан і українців в Криму, кримських татар в їх стремлінні все-таки бути українцями і Крим це Україна", - пояснює Сергій Проскурня, режисер.

Бойкотувати російські вибори у Криму, закликали в різних куточках України.