В Киеве спасли енота из вентиляции многоэтажки (фото) [ Редактировать ]
В Киеве в многоэтажном жилом доме на Печерске из вентиляции успешно извлечен енот.
Енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке, и когда в его комнату открыли дверь, неожиданно для его владельцев, он выскочил и влез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляционный канал, сообщает Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.
К счастью для енота, жители квартиры оперативно вызвали спасателей - енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал. Квартира находится на 17-м этаже, шансов на выживание в центральном канале было немного.
Спасатели перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры. После чего при помощи перфоратора в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота.
Животное было сильно испугано и кусалось. После извлечения енот возвращен в свою комнату, где у него созданы все условия для комфортного проживания.
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