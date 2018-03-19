Снежный коллапс в Днепре: люди в огромных очередях ждут транспорт (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 19 марта, на дороги Днепра не смог в полном объеме выйти общественный транспорт, который оказался заблокирован снегом. Коммунальщики и вышедшая на дороги снегоуборочная техника оказались бессильны перед накрывшей областной центр стихией.
"Друзья, поверьте, предприятия рады вывезти всех, но коммунальные службы по состоянию на 7:00 не расчистили выездные улицы из автопарков, более того даже из троллейбусных и трамвайных депо. Кое-где снега по пояс и выше. Также фуры и прочий транспорт, который перегородил почти все магистрали, физически не даёт возможность попасть на массивы и с массивов маршрутным автобусам", - написал в соцсети глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.
Местные власти сообщают, что за сутки выпала двойная месячная норма осадков - 40 см снега - и винят в случившемся апокалипсисе синоптиков, которые "ошиблись на 300 км".
"По предварительной оценке, официальные синоптики слегка ошиблись. Одним из эпицентров циклона была Днепропетровская область", - написал в соцсети советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик.
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