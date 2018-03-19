Найкращого педагога світу обрали у Дубаї. Нагороду "Глобал Тічерз Прайз", яку ще називають Нобелівською премією для вчителів, виборола британка Андрія Зафіраку.

Жінка викладає мистецтво у школі одного з найбідніших районів Лондона. Переможниці вручили мільйон доларів. Загалом у конкурсі брали участь 30 тисяч учителів зі всього світу, зокрема, й українці.