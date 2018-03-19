Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине [ Редактировать ]
Во вторник, 20 марта, на дорогах Украины будет гололедица. В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий.
Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.
В ГСЧС подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта в центральных областях и Прикарпатье, а также усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.
"20 марта приблизится к Украине очередной циклон с юга Европы, и снова ситуация осложнится: снегопады, дожди и сильный ветер", - пишет народный синоптик Наталья Диденко.
На западе снег и до -10 градусов ночью, днем до -5 градусов. На востоке мокрый снег с дождем, до -12 градусов будет ночью и до -5 градусов днем, на севере - снег, до -13 градусов ночью и до -6 градусов днем, на юге мокрый снег, дождь, - 5 градусов ночью, днем +1 градус. В Киеве - снег, до -12 градусов ночью, днем до -5 градусов.
Смотрите также погоду на 19 марта.
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