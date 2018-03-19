На Байкале рыбаки спасались от подледного цунами (видео) [ Редактировать ]
В Сети появилось видео огромной волны, образовавшейся на озере Байкал после землетрясения. Запись была сделана одним из рыбаков.
На ролике видно, как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков.
Автору видео пришлось в спешке "отступать" перед волной. На горизонте видны еще несколько любителей подледного лова, которых "цунами" застало врасплох.
На другом видео видно, как рыбаки убегают от преследующих их подледных волн.
Ранее вблизи Камчатки произошло мощное землетрясение.
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