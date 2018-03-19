День весеннего равноденствия 2018: что обязательно нужно сделать [ Редактировать ]
День весеннего равноденствия - это не только уникальное явление природы и начало астрологической весны, но и языческий праздник.
Праздник символизировал полную победу весны над зимними стужами. В древности на день весеннего равноденствия и у славян, и многих других народов выпадал Новый год. Впрочем, и сейчас смена года (не календарного) приходится на день весеннего равноденствия в таких странах, как Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Иран и Афганистан.
В 2018 году весеннее равноденствие и солнцестояние наступит 20 марта в 16 часов 15 минут по Гринвичу.
Что нужно делать в день весеннего равноденствия 2018:
- Первое, что важно сделать в день весеннего равноденствия, - это заняться уборкой жилья. Необходимо тщательно прибраться и освободиться от всего, что уже не нужно. Переберите старую одежду, посуду, косметику и т. д. Скорее всего, вы найдете, что можно выбросить. А если вам жаль выкидывать свои вещи, то отдайте их кому-то или аккуратно сложите в пакеты и поставьте возле мусорного контейнера. Обязательно найдутся люди, которым они могут понадобиться. Таким образом вы очистите свой дом от старой и ненужной энергетики, сделаете доброе дело для нуждающихся и освободите место в своей жизни всему новому и позитивному.
- В день весеннего равноденствия следует планировать свое будущее. Делать это нужно на бумаге. Есть несколько правил, которым стоит следовать: формулируйте свои планы четко, до мелочей (если вы хотите машину, то указывайте название марки, цвет и т.д.); составляйте свои планы в утвердительной форме (мысленно представляйте, что вы уже имеете то, что хотите); проставляйте дату, до которой вы хотели бы осуществить желаемое.
- Также в день весеннего равноденствия нужно избавиться от негативных мыслей. Составьте на бумаге список всего, что тревожило вас в прошлом году, и сожгите ее. Этот ритуал освободит вас от негатива.
- Еще в этот день нужно очистить свое тело. Вы можете просто принять душ или полежать в горячей ванне с душистой пеной. Очень важно: в день весеннего равноденствия можно продлить свою молодость! Все косметические процедуры повлияют на кожу и красоту особенно сильно. Так что самое время сделать маску для лица и волос.
- Ни в коем случае нельзя злиться. Очень внимательно отнеситесь к своим мыслям, ведь они могут повлиять на вас самым непредсказуемым образом. Поэтому контроль негативных мыслей сегодня очень важен.
- В этот день наши предки устраивали яркий и веселый праздник. Они готовили много вкусных, но постных блюд, веселились и радовались равноденствию. Поэтому и вам следует постараться провести этот день как можно ярче и веселее. Больше улыбайтесь, шутите, слушайте энергичную и веселую музыку.
- И еще в день весеннего равноденствия следует прощать. Если в вашей жизни есть люди, которых вы не можете за что-то простить, то обязательно постарайтесь сделать это 20 марта. Вот увидите, ваша жизнь от этого изменится только к лучшему.
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