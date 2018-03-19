В Ривне пьяный полицейский устроил ДТП с депутатом [ Редактировать ]
Пьяный сотрудник полиции Ривне на автомобиле Volkswagen T4 подрезал машину депутата местного горсовета Романа Стасюка.
Полицейский попытался скрыться с места происшествия и заехал на автозаправке, где находились патрульные полицейские. Правоохранители задержали злоумышленника из-за нарушения правил дорожного движения, сообщает Rivne.media.
Тест на содержание алкоголя в крови водителя показал 0,66 промилле, что в три раза превышает допустимое значение. Полицейский не согласился с результатом и прошел повторный тест в центре психического здоровья, результат - 0,75 промилле.
В полиции, что задержанный является работником правоохранительных органов. По результатам служебной проверки будет принято решение о дальнейшей работе указанного человека в правоохранительных органах.
По факту аварии открыто производство по административным статьям "Совершение ДТП", "Оставление места ДТП" и "Управление в состоянии алкогольного опьянения".
Ранее в Николаеве автомобиль сбил мужчину на переходе, а в Киеве женщину сбила Lada.
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